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رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر "الشمول المالي"

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر "الشمول المالي"

08:48 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- طه عبيد ومحمد غايات:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء متجهًا إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي التاســع للتحالف الدولي للشمول المالي "Global Policy Forum"، الذي ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزي المصري في الفترة من 13-15 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته علي مستوى العالم.

يركز المؤتمر على سبل تعزيز آليات الشمول المالي بالدول الأعضاء بالتحالف، وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام إليه، وعقد مائدة مستديرة لقادة المبادرات الإقليمية التابعة للتحالف الدولي للشمول المالي وهى مبادرة سياسة الشمول المالي الأفريقية، والمبادرة الإقليمية لجزر المحيط الهادئ، ومبادرة الشمول المالي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبى، ومجموعة العمل الآسيوية ويليها اجتماع لجنة السياسات والمعايير الدولية التابعة للتحالف .

وتبدأ فعاليات المؤتمر اليوم، بعقد الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في التحالف على أن تستمر فعاليات جلسات المؤتمر يومي 14 و 15 بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عدد من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالي، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي، أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي المصري، ممثلي المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة في وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.

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