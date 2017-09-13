جنازة عسكرية مهيبة لـ "شهيد العريش" في مسقط رأسه بحلوان
جنازة عسكرية مهيبة لـ "شهيد العريش" في مسقط رأسه بحلوان
08:49 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد الصاوي:
خرجت من مسجد الهدى الإسلامي بحلوان، اليوم الأربعاء، جنازة عسكرية مهيبة للشهيد سيف محمد الشرقاوي ضحية الإرهاب الغاشم بالعريش.
وشارك في الجنازة اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، واللواء عزت زهران حكمدار العاصمة، واللواء طارق علام، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان.
وتحولت الجنازة إلى هتافات ضد الإرهاب طالب خلالها الأهالي بالقصاص من الجماعات الإرهابية
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