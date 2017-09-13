صحيفة: 6 إصابات في إطلاق النار بواشنطن

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن 6 أشخاص أصيبو في إطلاق النار على مدرسة بولاية واشنطن الأمريكية، الأربعاء.

وتم القبض على القبض على مطلق النار. بينما تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.

وتسبب الهجوم في إغلاق عدد من المدارس في بلدة روكفورد بولاية واشنطن التي شهدت عملية إطلاق النار، بينما احتمى الطلاب داخل الفصول.