إطلاق نار في مدرسة بواشنطن
إطلاق نار في مدرسة بواشنطن
08:44 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - علاء المطيري:
ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" نبأ عن إطلاق نار في إحدى المدارس بولاية واشنطن الأمريكية، الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن مطلق النار تم القبض عليه بعد وقوع عدد من الإصابات.
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