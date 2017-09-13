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إطلاق نار في مدرسة بواشنطن

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مصراوي Masrawy

إطلاق نار في مدرسة بواشنطن

08:44 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

إطلاق نار في مدرسة بواشنطن

أرشيفية

كتب - علاء المطيري:

ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" نبأ عن إطلاق نار في إحدى المدارس بولاية واشنطن الأمريكية، الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن مطلق النار تم القبض عليه بعد وقوع عدد من الإصابات.

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