إطلاق نار في مدرسة بواشنطن

كتب - علاء المطيري:

ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" نبأ عن إطلاق نار في إحدى المدارس بولاية واشنطن الأمريكية، الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن مطلق النار تم القبض عليه بعد وقوع عدد من الإصابات.