بحضور أبو الغيط والعربي.. إطلاق الجزء الأول من مذكرات عمرو موسى

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أقيم اليوم الأربعاء، حفل توقيع الجزء الأول من مذكرات عمرو موسى، تحت عنوان "كتابيه"، الصادر عن دار الشروق.

ووصف موسي كتابته لهذه المذكرات بأنها جزء من انشغاله الكبير بالسياسة، ولا يعنى إعلان اعتزاله العمل السياسى، منوهًا بأنها ليست يوميات لكن مذكرات سياسية تشمل كل العهود والعصور التي عاشها.

وشهد الحفل، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضور عدد كبير من الشخصيات العامة المصرية والعربية، ومنهم "فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، ونبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، والدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، ونبيل فهمي وزير الخارجية السابق".

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وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والكتاب منهم حمدين صباحي والسيد البدوي وعبد الله السناوي وحسن نافعه وجمال فهمي وعدد كبير من السفراء ومساعدي وزير الخارجية السابقيين.

وقال إبراهيم معلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، إن مذكرات عمرو موسى ليست سيرة ذاتيه فقط، إنما تعبر وتوثق جزءًا هامًا من التاريخ المصري والعربي؛ لأنها تتضمن فترات هامة من عمر الخارجية المصرية والجامعة العربية، مؤكدا أنه من المقرر أن يصدر لاحقا الجزئين الثاني والثالث للمذاكرات.

فيما قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الاسبق إن مذكرات موسي توضح فترات هامه من عمر العمل العربي وأحداثه المتلاحقة، لاسيما فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، منوهًا بأن "موسى" كان شاهدا وفاعلا في الكثير من الاحداث الدبلوماسية العربية والدولية، وتوثيق مذاكرته يعتبر جزء من التاريخ لكل من يريد القراءة عن الدبلوماسية العربية.