ضبط 7 أطنان سكر وأرز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة أمنية من مباحث التموين بأسوان، بقيادة المقدم محمد الدخيلي وكيل مباحث التموين، 7 أطنان سكر وأرز مدعم، داخل مخزن بدون ترخيص بمنطقة الشيخ هارون، وسط مدينة أسوان.

كانت معلومات وصلت لرئيس مباحث التموين بقيام "م.م" 23 سنة بتجميع كميات من السكر والأرز لبيعها في السوق السوداء، وبعد التأكد من صحة المعلومات داهمت حملة من مباحث التموين المخزن، وضبطت 3 أطنان و750 كيلو سكر معبأة داخل أجولة وأكياس بدون فواتير دالة على مصدرها، وكذلك 3 أطنان ونصف من الأرز المصري مجهولة المصدر ومعبأة داخل أجولة وأكياس.

جرى ضبط صاحب المخزن وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.