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​بدء حفل توقيع مذكرات "كتابيه" لعمرو موسى

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مصراوي Masrawy

​بدء حفل توقيع مذكرات "كتابيه" لعمرو موسى

08:01 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

عمرو موسى

كتبت- نسمة فرج:

بدأ حفل توقيع مذكرات "كتابيه" للسيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الذي تنظمه دار الشروق في أحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل، كلاً من فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق للجامعة.

يشار إلى أن مذكراته تنقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة، الجزء الأول يتحدث عن نشأته وحياته المهنية إلى أن أنهى عمله وزيرًا للخارجية، بينما يتناول الجزء الثاني ثورة الخامس والعشرين من يناير وفترة عمله أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، أما الجزء الأخير فيتناول فترة رئاسته للجنة إعداد الدستور.

وتحمل المذكرات عنوانًا عريضًا هو "كِتَابِيَهْ"، استمده عمرو موسى من الآية القرآنية الكريمة التي تقول: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ". (الحاقة - 19).

وفي مايو الماضي وقع الدبلوماسي والسياسي البارز، عمرو موسى، مع المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة "دار الشروق"، عقد يمنح "دار الشروق" حقوق نشر مذكراته التى ستصدر في ثلاثة أجزاء.

تحكي المذكرات مسيرته الشخصية والمهنية الطويلة، التى تبوأ فيها مناصب رفيعة، منها منصب وزير الخارجية المصرية (1991ــ 2001) ، والأمين العام لجامعة الدول العربية (2001ــ 2011) ، بالإضافة إلى دوره البارز فى الحياة السياسية المصرية خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

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