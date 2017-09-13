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​وزير التموين: شحنة القمح الفرنسي تحتوي على "خشاش" غير ضار.. ونمهد للإفراج عنها

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مصراوي Masrawy

​وزير : شحنة القمح الفرنسي تحتوي على "خشاش" غير ضار.. ونمهد للإفراج عنها

07:42 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الدكتور علي المصيلحي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، إن لديها احتياطي استراتيجي كبير من القمح يكفي حتى 4 أشهر ونصف، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التعاقدات على توريد قمح تصل تباعًا إلى الموانىء المصرية.

وتحدث المصيلحي، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، عن شحنتي "القمح" الرومانية البالغة ٦٣ ألف طن والفرنسية البالغة ٥٩ ألف طن والتي تم التحفظ عليها بميناء سفاجا نتيجة وجود بذرة نبات "الخشخاش" المخدر.

وقال "المصيلحي"، المؤشرات تتجه إلى أن الشحنة الفرنسية يوجد بها زهرة خشخاش غير الضار، مضيفًا أنه من المتوقع إعادة غربلتها تمهيدًا للافراج عنها.

وتابع: "في حين لم يتضح حتى الآن الموقف من شحنة القمح الروماني".

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مصراوي Masrawy

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