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12 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل بمزرعة نخيل في الواحات

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مصراوي Masrawy

12 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل بمزرعة نخيل في الواحات

07:51 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

12 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل بمزرعة نخيل في الواحات

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في مزرعة نخيل بمنطقة الواحات البحرية، اليوم الأربعاء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء تحت إشراف اللواء هاني سعيد، والعميد إبراهيم، مدير قطاع إطفاء أكتوبر.

ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة ألسنة النيران، وتقليل نسبة الخسائر وذلك من خلال الاستعانة بخزانات مياه استراتيجية.

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