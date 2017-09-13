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إخماد حريق بمخلفات القش بإحدى "صوب" وزارة الزراعة

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بمخلفات القش بإحدى "صوب" وزارة الزراعة

07:47 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

قوات الحماية المدنية - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

نشب حريق بمخلفات داخل وزارة الزراعة بمنطقة الدقي وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماده دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة من مبنى وزارة الزراعة، وعلى الفور أمر اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي الصوب والمبنى.

وبالفحص تبين أن النيران اشتعلت بمخلفات القش داخل أحد الصوب الزراعية وتم اخمادها دون وقوع إصابات.

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