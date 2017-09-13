الديهي: صباحي «فاشل» (فيديو)

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان «قادمون في انتخابات 2018»، مشيرًا إلى تصريح محمد سودان، عضو مكتب الجماعة في لندن، أن الانتخابات فرصة جيدة يجب على التنظيم استغلالها.

أضاف الديهي، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأربعاء، أن الإخوان لم يخرجوا من المشهد السياسي، ويأملون في خوض الانتخابات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لابد أن نربط تصريحات «سودان»، وما قاله المهندس ممدوح حمزة، بمطالبهم بالمصالحة من الإخوان.

الديهي أشار إلى الحالة المدية لـ«حمزة» قائلًا: «من أين لك هذا؟»، مشيرًا إلى أنه إذا قال أن أمواله جمعها من مجهود الخاص، فهذا دليل على أن مصر بها استثمارات وعمل، متابعًا: «معارض وبتكسب من البلد وفي الآخر تشتمها».

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كما انتقد الديهي، مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، بعد تصريحه بأن الحكم في مصر «فاشل ومستبد»، قائلًا: «الفاشل يا أستاذ حمدين هو أنت، فشلت صحفيًا وناصريًا ومعارضًا ومساندًا ووسيطًا، وفي كل مهمة حاولت الدخول فيها، من قبل فشل حمدين في إدارة جريدة، فكيف يريد أن يدير مصر».