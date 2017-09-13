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والد شهيد دمنهور: مستعد لتقديم باقي أولادي الخمسة فداءً للوطن

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والد شهيد دمنهور: مستعد لتقديم باقي أولادي الخمسة فداءً للوطن والد شهيد دمنهور: مستعد لتقديم باقي أولادي الخمسة فداءً للوطن

التحرير

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قال محمد الصباغ، والد رقيب الشرطة محفوظ الصباغ، شهيد الشرطة فى الحادث الإرهابي بالعريش، إنه على استعداد أن يقدم أولاده الخمس الآخرين فداءً ودفاعًا للوطن، مضيفًا: «حسبى الله ونعم الوكيل في الخونة والإرهابيين ومن يؤذي كل مسلم».

تابع الصباغ، فى تصريحات عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «الشهيد كان بارًا بوالديه، وخدوم لجميع أهالي القرية، وأن آخر اتصال تلقاه من نجله كان قبل استشهاده بساعة واحدة للاطمئنان عليه وعلى أولاده الطفلين»، لافتًا إلى أنه «كان على وشك نزول إجازة وإحضار ملابس المدرسة لنجليه».

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ومن جانبه، قال اللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، إن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنينا عن مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن ستعيش وستستمر بسواعد رجالها وبشبابها حتى لو قدمت مليون شهيد.

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التحرير

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