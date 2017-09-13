خالد الجندي: 90% من أفعالنا «كده وكده».. سلوكنا مُزيف

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 90% من تصرفات وأفعال المجتمع أصبحت «كده وكده»، موضحًا: «حياتنا كلها بقت كده وكده، ابنك يتعب فتروح تعالجه كده وكده، يجي دكتور يعمل إنه بيعالجه بجد وكده وكده، تروح للصيدلي وهو مش صيدلي أصلًا لكن كده وكده».

أضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «سواقة العربية حسب قواعد المرور كده وكده، يروح ابنك المدرسة قال يعني بيدرس وهو كده وكده، وتيجي مدرسة تدّرسله قال يعني بتعلمه أوي وهو كده وكده.. محدش فينا بيتقن عمله إلا من رحم ربي».

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تابع: «ظاهرة كده وكده، وصلت للممارسات الدينية والعبادة، يعنى بتصلى الجمعة كده وكده، والخطيب يخطب خطبة كده وكده، وكله خداع وزيّف، حتى المشي في الجنازات كده وكده، إحنا أدمنا كده وكده».