أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

خالد الجندي: 90% من أفعالنا «كده وكده».. سلوكنا مُزيف

Google+ Print
خالد الجندي: 90% من أفعالنا «كده وكده».. سلوكنا مُزيف خالد الجندي: 90% من أفعالنا «كده وكده».. سلوكنا مُزيف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 90% من تصرفات وأفعال المجتمع أصبحت «كده وكده»، موضحًا: «حياتنا كلها بقت كده وكده، ابنك يتعب فتروح تعالجه كده وكده، يجي دكتور يعمل إنه بيعالجه بجد وكده وكده، تروح للصيدلي وهو مش صيدلي أصلًا لكن كده وكده».

أضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، اليوم الأربعاء: «سواقة العربية حسب قواعد المرور كده وكده، يروح ابنك المدرسة قال يعني بيدرس وهو كده وكده، وتيجي مدرسة تدّرسله قال يعني بتعلمه أوي وهو كده وكده.. محدش فينا بيتقن عمله إلا من رحم ربي».

شاهد أيضا

تابع: «ظاهرة كده وكده، وصلت للممارسات الدينية والعبادة، يعنى بتصلى الجمعة كده وكده، والخطيب يخطب خطبة كده وكده، وكله خداع وزيّف، حتى المشي في الجنازات كده وكده، إحنا أدمنا كده وكده».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

برنامج مساء dmc أسامة كمال - حلقة الاربعاء 25-10-2017 تغطية خاصة لزيارة الرئيس لفرنسا

برنامج مساء dmc أسامة كمال - حلقة الاربعاء 25-10-2017 تغطية خاصة لزيارة الرئيس لفرنسا

مساء dmc - داتي | البرلمان الاوروبي يتخذ قرارات ضد بعض البلدان دون أن يعلم ما يحدث بهذه الدول |

مساء dmc - داتي | البرلمان الاوروبي يتخذ قرارات ضد بعض البلدان دون أن يعلم ما يحدث بهذه الدول |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |