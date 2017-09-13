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الداخلية توقع اتفاقية لتدريب كوادر شرطية بـ22 دولة أفريقية

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الداخلية توقع اتفاقية لتدريب كوادر شرطية بـ22 دولة أفريقية الداخلية توقع اتفاقية لتدريب كوادر شرطية بـ22 دولة أفريقية

التحرير

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وقعت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بروتوكولا تدريبيا مشتركا مع نظيرتها الإيطالية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وقام كل من اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة ممثلا عن وزارة الداخلية المصرية، و ماسيمو بونيتمبى مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية بتوقيع البروتوكول بتمويل مشترك «إيطالى - أوروبى» يقوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بموجبه بتولى تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول.

ومن المقرر وفقاً للبروتوكول، تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية، على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين، كما سيتضمن البرنامج التدريبى عددا من ورش العمل التى تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول ضفتى المتوسط.

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يذكر أن العلاقات المصرية الإيطالية شهدت تعزيزا الفترة الأخيرة، شمل ذلك التعاون الأمنى بين الأجهزة البلدين، والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التى باتت تمثل تهديدا لأغلب الدول الأوروبية.

ويعكس ذلك ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة فى مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الأفريقية، وكذا دور الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلى والإقليمى.

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التحرير

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