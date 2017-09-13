الصحة: ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 92 حالة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 92.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي الحاجة سالمة حتيتة حمدان خليفة، تبلغ من العمر 60 عامًا، تتبع حج القرعة، من محافظة الإسكندرية، توفيت بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

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وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.