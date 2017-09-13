«مباحث الإسكندرية»: التزام الجماهير في مباراة الترجي أمل عودتهم للمدرجات

التحرير

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أكد اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، على استعداد أجهزة الأمن لتأمين لقاء الأهلي والترجي التونسي المرتقبة، والمُقرر إقامته مساء السبت المُقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بحضور 20 ألف متفرج.

وقال مدير مباحث الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه لن يسمح بدخول سوى المصرح بحضورهم سواء من الجماهير من حائزى تذاكر المباراة أو حاملي الدعوات أو الإعلاميين، محذرًا من اقتراب من لا يحملون تذاكر المباراة ودعاهم إلى عدم الحضور لعدم حدوث ما يعكر صفو المباراة.

ودعا عبد الحميد، الجماهير التى سيتم السماح بدخولها وحضورها المباراة بشكل رسمي، الالتزام بالتعليمات وعدم إثارة أي أزمات والتشجيع بروح رياضية، خاصة وأن المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير ليس بمصر أو تونس فقط وإنما الجماهير العربية والإفريقية وكذلك العالمية، وهي تعبر عن صورة مصر لدى الخارج.

واعتبر مدير المباحث، أن التزام الجماهير خلال المباراة وإسهامهم في خروجها بالشكل اللائق يمنح الجماهير أمل العودة للمدرجات في مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا وجود استنفار أمني مُشدد، لافتًا أن عملية التأمين تبدأ مبكرًا بنشر القوات بمداخل ومخارج الاستاد والطرق المؤدية الى الملعب.

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وتابع عبد الحميد، "لدينا قوات ستنتشر على كافة الطرق المؤدية إلى ملعب المباراة"، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود أي تأثير أو ما يعكر صفو اللقاء حتى تخرج بصورة هادئة، مناشدًا الجماهير المحبة لناديها الالتزام بالتعليمات وتشجيع فريقهم بروح رياضية.

وكان العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قد أعلن رفض الأمن بشكل رسمي زيادة أعداد الجماهير في لقاء الأهلي والترجي، موضحًا أن تمسك بحضور 20 ألف متفرج فقط للمباراة، وأنه سيتم إعلان منافذ بيع التذاكر خلال ساعات قليلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.