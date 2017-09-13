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إسماعيل يوجه بسرعة وضع تصور نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة

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إسماعيل يوجه بسرعة وضع تصور نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة إسماعيل يوجه بسرعة وضع تصور نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة

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بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس الأسبوعي اليوم الأربعاء، التصور العام لخطة نقل الوزارات والجهات المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وممثلى بعض الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المنهجية المقترحة لتنفيذ خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومراحلها، وتحديد دور وزارة التخطيط ومسئوليات كل جهة فى إطار هذه الخطة.

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وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من الملاحظات التى ينبغى مراجعتها، آخذا فى الاعتبار هدف تطوير أساليب العمل الحكومى بما يحقق كفاءة أكبر وفق معايير وضوابط حديثة.

 ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع التصور النهائى لخطة النقل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، بما يضمن توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التى تتعلق بعملية النقل للعاصمة الإدارية الجديدة، مع الاخذ فى الاعتبار المقترحات التى تم عرضها خلال الاجتماع.

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التحرير

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