أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالأسماء.. تعيين رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية

Google+ Print
بالأسماء.. تعيين رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية بالأسماء.. تعيين رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اجتمعت  الهيئة الوطنية للصحافة، مساء اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وأصدرت قرارها بشأن تعيين رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية، وجاء نص القرار على النحو التالي:

رئيس الهيئة:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
- وعلى قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016. 
- وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/9/2017.

المادة الأولى:
يعين رئيسًا لتحرير البوابات الإلكترونية بالصحف القومية كل من التالي أسماءهم في المنصب المبين قرين كل منهم:
-  محمد إبراهيم الدسوقي محمـد شــلبي،  للبوابة الإلكترونية لمؤسسة الأهــرام
- محمد عبدالفتاح عبدالغني عبدالرحمن البهنساوي، البوابة الإلكترونية لمؤسسة الأخبار
- عبد النبي شحـات محمد بدوي، البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار التحرير
- أيمن عبد المجيد محمد عبــد المجيد، البوابة الإلكترونية لمؤسسة روزاليوسف
- عمرو محمد الحسن محمـد سـهـل، البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار الهلال
- عاطــف عبد الغني، البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار المعارف

شاهد أيضا

المادة الثانية:
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي