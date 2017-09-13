بالأسماء.. تعيين رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية

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اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، مساء اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وأصدرت قرارها بشأن تعيين رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية، وجاء نص القرار على النحو التالي:
رئيس الهيئة:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
- وعلى قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016.
- وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/9/2017.
المادة الأولى:
يعين رئيسًا لتحرير البوابات الإلكترونية بالصحف القومية كل من التالي أسماءهم في المنصب المبين قرين كل منهم:
- محمد إبراهيم الدسوقي محمـد شــلبي، للبوابة الإلكترونية لمؤسسة الأهــرام
- محمد عبدالفتاح عبدالغني عبدالرحمن البهنساوي، البوابة الإلكترونية لمؤسسة الأخبار
- عبد النبي شحـات محمد بدوي، البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار التحرير
- أيمن عبد المجيد محمد عبــد المجيد، البوابة الإلكترونية لمؤسسة روزاليوسف
- عمرو محمد الحسن محمـد سـهـل، البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار الهلال
- عاطــف عبد الغني، البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار المعارف
المادة الثانية:
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.