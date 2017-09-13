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الأهالي يهتفون ضد الإرهاب خلال جنازة «شهيد العريش» بكفر الشيخ (صور )

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كفر الشيخ - عمرو الشامي

شيع الآلاف من أهالي قرية برنبال، بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الشهيد مجند محمد عوض عبد الفتاح عيد 21 عاما، الذي استشهد خلال مواجهات مع الإرهابيين أول من أمس الاثنين في العريش، إلى مثواه الأخير.

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وتقدم الجنازة العسكرية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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ووصل جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم ، وشيعه الآلاف إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه فى جنازة عسكرية.

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وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات ضد الإرهاب منها: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وحمل الشباب صورًا للشهيد وسط بكاء أقاربه.

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