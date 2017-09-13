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التعليم تتبرأ من كتاب الدراسات صاحب غلاف علم إسرائيل

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التعليم تتبرأ من كتاب الدراسات صاحب غلاف علم إسرائيل التعليم تتبرأ من كتاب الدراسات صاحب غلاف علم إسرائيل

التحرير

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قال الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم تشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المختصة بالوزارة لدراسة واقعة وضع علم إسرائيل على الغلاف الداخلي لأحد الكتب الخارجية لمادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي، للعام الدراسي 2017/2018.

وتابع حجازي: "تبين من خلال الدراسة أن الكتاب الخارجي المشار إليه لم يُمنح صلاحية التداول حتى تاريخه من جانب مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بديوان عام الوزارة؛ طبقًا للتقرير الفني المعد في هذا الشأن، والذي انتهى إلى وجود أخطاء بالكتاب بدايةً من الغلاف".

وأكمل: "المحتوى الدراسي بالكتاب المذكور يحمل عنوان وطننا العربي ظواهر جغرافية وحضارة إسلامية، ويتناول محتواه الدراسي مناقشة الموضوعات المتعلقة بالوطن العربي، كما أن مجموعة صور الأعلام الموجودة بداخل الكتاب هي بالفعل صور أعلام لدول الوطن العربي".

و أوضح حجازي أن اللجنة انتهت إلى إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء قيام دار النشر المسئولة عن تداول الكتاب بطرحه دون الحصول على ترخيص بصلاحية التداول من جانب الجهات المعنية بالوزارة، والمتمثلة في مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.

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التحرير

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