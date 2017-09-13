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المتحدث العسكري السابق يدشن شركة إنتاج إعلامي

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري السابق يدشن شركة إنتاج إعلامي

07:08 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المتحدث العسكري السابق يدشن شركة إنتاج إعلامي

محمد سمير المتحدث العسكري السابق

كتبت- ندى شريف:

دشن محمد سمير المتحدث العسكري السابق، شركة جديدة متخصصة في الإنتاج وتنظيم المؤتمرات وصناعة النجوم في جميع المجالات وتطوير المؤسسات الإعلامية وذلك مع الإعلامي أحمد عزالدين صاحب تجارب سابقة بالعديد من المؤسسات الإعلامية.

وقال سمير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن إنشاء الشركة جاء بعد قناعات كبيرة بأهمية وجود كيان إعلامي جديد يعتمد على شباب موهوبين يتميزون بالكفاءة والمهنية بعد تدريبهم ليستطيعوا التعامل مع التحديات الراهنة والعمل على إعادة ثقة الرأي العام في الإعلام والذي يعد من أهم الأسلحة التي يستخدمها أعداء الوطن لهدم القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري والعربي.

وأوضح سمير، أن الشركة وفريق العمل بها سيكون مهمتهم الأساسية هي صناعة نجوم قادرة على صناعة مستقبل أفضل للإعلام والفن والسياسة وكافة المجالات التي تخاطب الرأي العام بالإضافة إلى إمتلاك فريق العمل لدى الشركة القدرة على المساهمة في تطوير وإدارة المؤسسات الإعلامية المتعثرة من خلال إيجاد حلول جديدة لها للمنافسة وتدوير رأس المال بشكل إحترافي.

وأكد سمير أن أنشطة الشركة تتضمن تدريب الكوادر الإعلامية من خلال خبراء ومتخصصين، لافتًا إلى أنه يجهز لمؤتمر صحفي للإعلان عن مشروعات الشركة بحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانيين والمهتمين بالإعلام.

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