محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في طهطا (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، مراسم جلسة الصلح التي جرت اليوم الأربعاء، بناحية الكوم الأصفر بدائرة مركز طهطا بين عائلتي " الخلافية " و "القرينات" في الحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 8037 إداري مركز طهطا لسنة 2015 .

حضر مراسم الصلح اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء على الكاشف مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد منتصر عبد النعيم مدير فرع الأمن العام، والشيخ محمد ذكي أمين عام الدعوة بالأزهر الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من عمد ومشايخ وأهالي مركز طهطا.

وتعود الخصومة إلى عام 2015، حين تسبب شجار بين الطرفين في وقوع أحد أفراد عائلة الخلافية قتيلاً، وجرى الصلح بين الطرفين بنظام القودة، واتفقا على التنازل عن القضايا المتداولة بينهم، ونبذ الخلافات مع عدم الأخذ بالثأر والقَسَم على كتاب الله أن يكون صلحًا جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.