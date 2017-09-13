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الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة

06:57 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة

مجلس الوزراء - أرشيفية

كتب محمد غايات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، أخذاً في الاعتبار التعديلات والملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن اللائحة التنفيذية تنظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.

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مصراوي Masrawy

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