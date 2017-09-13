"العفو الدولية" تحث الهند على حظر بنادق كرات الرصاص

نيودلهي - (د ب أ):

حثت منظمة العفو الدولية الهند، الأربعاء، على حظر استخدام البنادق التى تطلق كرات الرصاص الصغيرة، من أجل السيطرة على الاحتجاجات فى ولاية جامو وكشمير التى مزقها التمرد، قائلة إن هذه الأسلحة أسفرت عن قتل وإصابة مئات الأشخاص، كما تسببت في فقدان البصر لدى العديد منهم.

وقال رئيس منظمة العفو الدولية في الهند آكار باتيل: "تدعي السلطات أن البنادق التي تطلق كرات الرصاص الصغيرة ليست قاتلة، ولكن الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا السلاح القاسي، تؤكد مدى خطورتها وعدم دقتها وعشوائيتها، ولا توجد طريقة مناسبة لاستخدام البنادق التي تطلق كرات الرصاص الصغيرة".

ولفت إلى أنه عمل غير مسؤول من السلطات أن تواصل استخدام هذه البنادق، بالرغم من علمها بالضرر الذى تحدثه".

وقالت منظمة العفو إن كرات الرصاص التى أطلقتها قوات الأمن تلك تسببت فى معاناة هائلة فى كشمير، وانتقدت الحكومة لأنها لم تقدم الدعم للمصابين والمعاقين بسبب الاسلحة.

واستخدمت هذه البنادق في المنطقة المضطربة منذ عام 2010، لكنها استخدمت على نطاق واسع من جانب قوات الأمن لقمع الاحتجاجات، بعد أن قتلت قوات الأمن الشاب برهان واني، أحد قادة المسلحين في كشمير في العام الماضي.

وقال التقرير إن استخدام تلك الأسلحة قد تسبب في فقدان المئات لأبصارهم، كما أودى بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا منذ يوليو 2016.