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البشير: يجب الاهتمام بالسودانيين العائدين من الخارج

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مصراوي Masrawy

البشير: يجب الاهتمام بالسودانيين العائدين من الخارج

06:54 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

البشير: يجب الاهتمام بالسودانيين العائدين من الخارج

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اهتمام الدولة بقضايا السودانيين العاملين بالخارج، وتمكين الأجهزة المعنية من القيام بدورها المطلوب في هذا الصدد على الوجه الأكمل.

ووجه البشير بمزيد من الاهتمام بالعائدين اضطراريا، واطمأن على موقف العودة الطارئة للسودانيين من المملكة العربية ، وذلك خلال لقائه، الأربعاء، في القصر الجمهوري بالخرطوم مع الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج الدكتور كرار التهامي.

وأوضح التهامي - في تصريح صحفي عقب اللقاء - أن اللقاء بحث سبل الاستفادة من الكفاءات السودانية العائدة والعمل على استقرارهم داخل البلاد ليسهموا في مسيرة البناء الاقتصادي الوطني، ونوه إلى اهتمام رئيس الجمهورية بدور السودانيين في البلدان التي يقيمون فيها بتقديم القدوة الحسنة في السلوك الأخلاقي والإخلاص في العمل، لعكس وجه السودان الحقيقي للعالم الخارجي.

وأكد التهامي استيعاب كافة أبناء العائدين الذين هم في سن التعليم بالمدارس دون أي عقبات، كاشفا عن وضع خجة بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسات الخاصة، لتوطين الكفاءات العائدة بما يعود بالنفع على القطاعين العام والخاص.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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