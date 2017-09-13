وفاة 5 أشخاص في فلوريدا بسبب انقطاع الكهرباء
وفاة 5 أشخاص في فلوريدا بسبب انقطاع الكهرباء
06:52 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
إعصار إرما
واشنطن - (د ب أ):
قالت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء، إن 5 أشخاص ماتوا في دار رعاية بسبب انقطاع الكهرباء في أعقاب إعصار إرما.
وأوضحت باربرا شريف عمدة مقاطعة بروارد في فلوريدا الواقعة على ساحل الأطلسي أن الأشخاص ماتوا بسبب تعطل أجهزة تكييف الهواء.
وشهدت ساوث فلوريدا طقسًا دافئًا مشمسًا، منذ أن اجتاح الاعصار المنطقة، الإثنين الماضي، بعد أن أحدث هبوطا أرضيا، في وقت متأخر، الأحد الماضي.
وقال نائب إدارة مكافحة الحرائق تيم كيفي إن رجال الإطفاء والشرطة قاموا بإجلاء حوالى 100 مريض من دار الرعاية في وقت مبكر اليوم.
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