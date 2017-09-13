"مصراوي" ينشر تفاصيل ضبط موظف مرور متلبسًا بتلقي رشوة 50 جنيهًا بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

حصل "مصراوي" على تفاصيل ضبط موظف بوحدة مرور أبو حماد بمحافظة الشرقية؛ متلبسًا بتقاضي رشوة مالية من شخصين لتسهيل بعض الإجراءات لهما.

ووفقًا لمحضر الواقعة، فإن الرائد محمود شيش، مفتش مباحث الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع الرائد هيثم التهامي، رئيس مباحث المرور بالمديرية، وقفا بين جموع المواطنين المترددين على وحدة مرور أبو حماد والقُرين، لمتابعة الإجراءات، حيث تلاحظ قيام أحد موظفي الوحدة ويدعى: "حسن.ح.ج.م" الموظف المسئول بشباك تراخيص النقل بالوحدة، 34 عامًا، مُقيم بكفر "موسى عمران" بالزقازيق، بتعمد تعطيل مصالح المواطنين المترددين على الشباك؛ لإجبارهم على دفع مبالغ مالية لإنهاء إجراءاتهم.

وبمراقبة الموظف المُشار إليه، حضر إليه شخصان "أبو العزايم.س.ع.ح" 40 عامًا، من جنوب سيناء، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، و"تامر.الـ.ع.إ" 35 عامًا، مُقيم بأبو حماد، حاصل على دبلوم تجارة، حيث دار حوار بين الموظف والشخص الأول "أبو العزايم" والذي نظر فورها إلى زميله "تامر" لتبدو على وجه الأخير علامات الرضا، وأومأ برأسه علامة الموافقة، حيث أخرج "أبو العزايم" 50 جنيهًا من جيبه وأعطاها للموظف من أجل إنهاء الأوراق الخاصة بتجديد رخصة السيارة رقم 173265 "نقل شرقية".

جرى التحفظ على الموظف والشخصين، وبمواجهة الأول منهما "أبو العزايم" أقر بأنه هو المالك الفعلي للسيارة المُشار إليها، وأنه سجّل السيارة باسم أحد أقاربه؛ لوجود معاملات مالية بينهما، فيما أشار زميله "تامر" إلى أنه باع السيارة وحضر معه من أجل نقل قيدها، حيث أنه "أبو العزايم" هو المالك الفعلي للسيارة، إلا أنه كتبها باسم أحد أقاربه ويدعى: "حسين.ج.ع.ك".

وأشار إلى أنه تربطه صداقة بـ"أبو العزايم" وأن الموظف المسئول بالوحدة تحصل على 50 جنيهًا، وأن القائم بالدفع هو مالك السيارة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حسن.ح.ج.م" 34 عامًا، الموظف المسئول بشباك تراخيص النقل العام بوحدة مرور أبو حماد؛ لتعمده تعطيل مصالح المواطنين المترددين على الشباك، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية.

جرى ضبط المتهم أثناء تقاضيه 50 جنيهًا (رشوة) من شخصين، مقابل تسهيل بعض الإجراءات، وتم التحفظ عليهم جميعًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.