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بالصور .. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب بسيناء

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مصراوي Masrawy

بالصور .. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب بسيناء

06:52 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب لن يكسر إرادة وأن الدولة لن تفرط في حقوق أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر وحمايتها.

جاء ذلك خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة الشهيد سامح البطاوي رقيب الشرطة، ابن قرية مشتهر مركز طوخ، ضحية الحادث الإرهابي الغاشم بالعريش.

ووجه "عشماوي" لأسرة وزوجة الشهيد وأبنائه وأشقائه خالص التعازي والمواساة، متمنيًا لهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وأكد "عشماوي"، أن البطولات التي سطّرها شهداء الوطن الأبرار في مواجهة الإرهاب الأعمى، سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يَهزم الأوطان.

وأكد المحافظ على وحدة الصف، وقال إننا كمصريين لم ولن نعرف الفرقة والاختلاف أبدًا على الرغم من كل المحاولات الدنيئة والمتكررة للعبث بأمن واستقرار الوطن.

رافق المحافظ في العزاء، الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التعليم، وأحمد السيد وكيل وزارة ، والنائب رشاد شكري، وجيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة.

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