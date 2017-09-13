مقتل عامل برصاص عصابة "تثبيت المارة" بالعياط

كتب - محمد شعبان:

قتل 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، عامل بعدما أطلقوا عليه النار خلال مقاومته لهم أثناء محاولتهم سرقته بالإكراه بمركز العياط.

أكدت تحريات المقدم مروان مشرف، رئيس مباحث العياط، أن 4 أشخاص كونوا عصابة لسرقة المارة تحت تهديد السلاح، استوقفوا أحد الأشخاص، ومع مقاومته لهم، أطلق أحدهم عليه النار، مما أسفر عن مقتله.

تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وحُرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.