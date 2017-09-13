بالأسماء.. إصابة 12 جندي شرطة إثر انقلاب لوري بمدينة رفح

كتب - أشرف سويلم:

أصيب 12 مجندًا من قوات الأمن المركزي بمدينة رفح، بعد عصر اليوم الأربعاء، نتيجة انقلاب لوري تابع لقوات الشرطة أثناء سيره بمدينة رفح.

وتلقى اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء بلاغًا، بانقلاب لوري أمن مركزي، ما أسفر عن إصابة كل من: "أحمد عبد الرازق عبد الشافي" 21 عامًا، أصيب بشرخ بالكتف الأيسر وجرح بالرأس طوله 6 سم، و"محمد أحمد سعيد" 21 عامًا، أصيب بكسر في الجمجمة، و"أحمد ماهر رمزي" 22 عامًا، أصيب بكسر بالعمود الفقري، و"ممدوح محروس كامل" 21 عامًا، أصيب بكسر بالعمود الفقري، و"محمد إسماعيل محمود" 21 عامًا، أصيب بكدمات متفرقة بالجسد.

كما أصيب "محمود محمد علي" 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد و"رمضان ربيع شعبان" 22 عامًا، أصيب بكدمات متفرقة بالجسد و"صبري محمد عبد القادر" 22 عامًا، أصيب بكدمات متفرقة بالجسد، و"محمد رضا" 35 عامًا، أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمود محمد سعد" 22 عامًا، أصيب بكسر بالعمود الفقري، و"محمد طارق عبد المنعم" 22 عامًا، أصيب بكسر بالفقرات القطنية وكدمات متفرقة بالجسد، و"إسلام صالح أحمد" 22 عامًا، بكسر بالركبة اليمني.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العريش للعلاج.