محافظ سوهاج يعلن استعداد المحافظة للاحتفال باليوم العالمي للسياحة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم العالمي للسياحة يوم 27 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتنشيط السياحة وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه جرى عقد اجتماع برئاسة المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدن "سوهاج وأخميم والبلينا"، وممثلي شرطة السياحة والآثار، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، ومدير عام الآثار، ومدير عام الثقافة، والمرور، والغرفة التجارية وإدارة السياحة والعلاقات العامة والإعلام بالديوان العام، لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وأوضح "عبد المنعم" أنه سيجري إذاعة فيلم تسجيلي بالقنوات التليفزيونية لشرح معالم سوهاج السياحة والأثرية، وفتح المناطق الأثرية بأسعار مخفضة للأجانب وبالمجان للمصريين، مشيرًا إلي تزيين وتجميل مداخل المناطق السياحية والأثرية لمدينة سوهاج والبلينا، وأخميم، بالإضافة إلي تزيين واجهات الفنادق بالأعلام والبوسترات السياحية، وتوزيع الكتيبات السياحية على الفنادق وشركات السياحة والمراكز السياحية وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة السياحة بالمحافظة.