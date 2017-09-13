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محافظ كركوك: ماضون نحو الاستفتاء الشعبي في كردستان

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مصراوي Masrawy

محافظ كركوك: ماضون نحو الاستفتاء الشعبي في كردستان

06:30 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

محافظ كركوك: ماضون نحو الاستفتاء الشعبي في كردستان

نجم الدين كريم محافظ كركوك

كركوك - (د ب أ):

صرح نجم الدين كريم محافظ كركوك، الأربعاء، بأن الكرد ماضون نحو إجراء الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، معربًا عن أمله أن تكون المشاركة واسعة.

وقال كريم لمجموعة من الصحفيين في كركوك: "نحن ماضون نحو الاستفتاء، ولن يجبر أحد على التصويت بالاستفتاء، لكننا نتمنى مشاركة أكبر بالعملية".

وأضاف: "ستتولى الأجهزة الأمنية جميعها حماية مواطني كركوك، مثلما حمتهم من قبل خلال التصويت".

وذكر: "نأسف لقرار البرلمان الاتحادي برفض قرار الاستفتاء لأن مثل هذه العقلية، وتغليب الأكثرية على الأقلية، هي التي دفعت الكرد للاستفتاء وتقرير مصيرهم".

وقال كريم: "معركة تحرير الحويجة ستنطلق قريبا، وهي ستكون عبر مراحل وتبدأ بتحرير بعض الاجزاء من ناحية الزاب وشرق الموصل و قضاء الشرقاط، ثم ناحية العباسي ومناطق أخرى إذا لم تتغير الخطط العسكرية، ويكون التوجه لغرب الأنبار بدل الحويجة".

وأضاف: "تعزيز قوات البيشمركة ضروري جدا، لأنها تتولى حماية جميع مواطني كركوك، وخاصة في مناطق قضاء داقوق وناحية تازه ومناطق أخرى جنوبي كركوك".

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