أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى كوبا

واشنطن - (دب أ):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير سفر، حثت من خلاله الأمريكيين على تجنب السفر إلى كوبا وسط الجهود الرامية إلى معالجة آثار إعصار إرما.

وأشارت الوزارة إلى أن الكثير من المناطق فى هافانا تعاني من انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب، فضلا عن الدمار واسع النطاق خارج العاصمة هافانا.

وتفرض الولايات المتحدة قيودا على حركة السياحة إلى كوبا، مع السماح بحالات معينة يتم معها السفر اليها، منها زيارات الأمريكيين من أصل كوبي لزيارة عائلاتهم، والزيارات المتعلقة بالتعليم والتبادل الثقافي.