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حزب البديل الألماني يتهم ميركل بـ"حنث اليمين"

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مصراوي Masrawy

حزب البديل الألماني يتهم ميركل بـ"حنث اليمين"

06:26 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المستشارة أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

اتهم حزب البديل من أجل ألمانيا المستشارة، أنجيلا ميركل، بحنث اليمين الذي أدته عند استلام مهامها كمستشارة.

وشن الحزب هجمة شرسة على المستشارة الألمانية، قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأطلق الحزب موقعا إلكترونيًا باسم ألماني ترجمته تعني "ميركل حانثة اليمين .كوم".

ويزعم الحزب في الموقع أن فشل ميركل أدى إلى مقتل وإصابة 98 شخصا من قبل إرهابيين.

كما قدم الحزب في موقعه قائمة من السياسيين أصحاب الكفاءات والفضائل، وقال إن ميركل تخلصت منهم حتى لا يقفوا في طريقها.

من بين هؤلاء الساسة الألمان فولفجانج بوسباخ، ورولاند كوخ وفريدريش ميرتس، وجميعهم أعضاء في الحزب المسيحي الاجتماعي، الذي ترأسه المستشارة وكانوا يتولون مهام قيادية في الحزب سواء على المستوى الاتحادي أو الولايات الألمانية.

وقال الحزب إن من يريد أن يصبح مستشارا لألمانيا يقسم أن يسخر طاقته لصالح الشعب الألماني، وتنمية مصالحه ودفع الضرر عنه، وحماية دستور البلاد وقوانينها.

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مصراوي Masrawy

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