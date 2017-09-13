وزير البيئة: اقتنصنا استضافة مؤتمر "التنوع البيولوجي" بعد منافسة شرسة مع تركيا

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مؤتمر "التنوع البيولوجي" الذي تستضيفه مصر في العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، تم اقتناصه بعد منافسة شرسة مع تركيا، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من استضافة المؤتمر يتمثل في الرغبة في توجيه أعين العالم أجمع لمدة 21 يوم لمصر -هي مدة انعقاد المؤتمر- وذلك لما له من عائد سياحي على البلاد.

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المؤتمر من المتوقع أن يثبت للعالم قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات العالمية وتأمينها، وأن الشعب المصري يستطيع استضافة مؤتمر هام مثل مؤتمر التنوع البيولوجي، فضلًا عن أهميته البيئية لأنه أكبر تجمع عالمي بيئي لمشاكل التنوع البيولوجي.

وأوضح فهمي، مصطلح التنوع البيولوجي والذي وصفه بـ"الثقيلة على مسامع الكثيرين"، بأنه يعني كل الأحياء النباتية والحيوانية التي يتغذى الإنسان عليها، وتشكل جزءًا كبيرًا من حياتنا، ونتنفس بناءً على أنشطتها الطبيعية، وتشمل أيضًا المناجم والمحاجر وصيد الأسماك وكل ما تقوم عليه الصناعات، مشيرًا إلى أن التنوع البيلوجي هو التنوع في الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليضمن للنظام البيئي الاستقرار.

وتابع وزير البيئة، أن السكرتارية التنفيذية للاتفاقية زارت مصر مرتين، وأشادت بالاستعدادات، لافتًا إلى أنه من المقرر توقيع اتفاقية الاستضافة على هامش الاجتماع الوزاري لتغير المناخ الذي سيعقد سبتمبر الجاري، وسنقوم بالترويج لمؤتمر التنوع البيولوجي بين كل والوفود الحاضرين وتوقيع الاتفاقية.

يشار إلى أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توجه اليوم الأربعاء، إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لتغير المناخ المزعم عقده خلال الأسبوع الجاري في مونتريال.

ويعقب الاجتماع الوزاري في كندا اجتماع رئاسي في نيويورك لمناقشة نتائج الاجتماع الوزاري، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل.