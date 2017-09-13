محمود طاهر يناقش عودة الجماهير للملاعب في اجتماع رابطة الأندية

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عقد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، منذ قليل، اجتماعًا مغلقًا مع المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا، بقاعة الاجتماعات الكبرى، داخل نادي طنطا، على هامش اجتماع لجنة الأندية المحترفة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وبحثت اللجنة متطلبات وشؤون الدوري الممتاز، والمتمثلة في عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية، التي غابت منذ أحداث مذبحة بورسعيد، وغيرها من القضايا الهامة المطروحة على الساحة الرياضية.

جاء ذلك في حضور ممثلين من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، من بينهم اللواء بكر سليم نائبًا عن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، والمستشار نهاد حجاج نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي، والدكتور مصطفي عزام مقرر اللجنة، والمهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

واعتذر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عدم الحضور، وتغيب عن اللقاء.

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وكان نادي طنطا الرياضي، قد شدد على أن يكون الاجتماع مغلقًا، بعيدًا عن الأضواء، ودون حضور أى وسائل إعلام، أو مراسلي الصحف، والمواقع الإخبارية.



