مصرع شاب سقط من قطار أثناء سيره بالحوامدية
مصرع شاب سقط من قطار أثناء سيره بالحوامدية
06:20 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب- محمد شعبان:
لقى شاب، اليوم الأربعاء، مصرعه إثر سقوطه من قطار أثناء سيره بمنطقة الحوامدية.
تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من احدى المستشفيات، بوصول عامل شاب جثة هامده، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء وقوف المتوفي على باب القطار، اختل توازنه وسقط، أسفل عجلات القطار، مما أسفر عن مصرعه.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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