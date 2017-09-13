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مصرع شاب سقط من قطار أثناء سيره بالحوامدية

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب سقط من قطار أثناء سيره بالحوامدية

06:20 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصرع شاب سقط من قطار أثناء سيره بالحوامدية

أرشيفية

كتب- محمد شعبان:

لقى شاب، اليوم الأربعاء، مصرعه إثر سقوطه من قطار أثناء سيره بمنطقة الحوامدية.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من احدى المستشفيات، بوصول عامل شاب جثة هامده، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء وقوف المتوفي على باب القطار، اختل توازنه وسقط، أسفل عجلات القطار، مما أسفر عن مصرعه.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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