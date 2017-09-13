رئيس الحكومة يوجه بسرعة إنهاء خطة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الحكومة يوجه بسرعة إنهاء خطة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة
06:15 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
اجتماع مجلس الوزراء
كتب محمد غايات
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة التصور العام لخطة نقل الوزارات والجهات المختلفة إلى العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وممثلي بعض الجهات المعنية.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن المجتمعون استعرضوا المنهجية المقترحة لتنفيذ خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الادارية الجديدة ومراحلها، وتحديد دور وزارة التخطيط ومسئوليات كل جهة فى إطار هذه الخطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من الملاحظات التي ينبغي مراجعتها آخذاً في الإعتبار هدف تطوير أساليب العمل الحكومي بما يحقق كفاءة أكبر وفق معايير وضوابط حديثة.
ووجه رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من وضع التصور النهائي لخطة النقل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، بما يضمن توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تتعلق بعملية النقل للعاصمة الادارية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الحكومة: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي لـ5 % في العام المالي
-
"إسماعيل" يشهد توقيع اتفاقيتين لتطوير محطة أبو رواش وإنشاء مستشفيين
-
وزير الكهرباء: رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض
-
بالصور.. مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء حادث العريش
إعلان
إعلان