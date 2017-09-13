رئيس الحكومة يوجه بسرعة إنهاء خطة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة

كتب محمد غايات

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة التصور العام لخطة نقل الوزارات والجهات المختلفة إلى العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وممثلي بعض الجهات المعنية.

وذكر المجلس في بيان صحفي، أن المجتمعون استعرضوا المنهجية المقترحة لتنفيذ خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الادارية الجديدة ومراحلها، وتحديد دور وزارة التخطيط ومسئوليات كل جهة فى إطار هذه الخطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من الملاحظات التي ينبغي مراجعتها آخذاً في الإعتبار هدف تطوير أساليب العمل الحكومي بما يحقق كفاءة أكبر وفق معايير وضوابط حديثة.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من وضع التصور النهائي لخطة النقل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، بما يضمن توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تتعلق بعملية النقل للعاصمة الادارية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع.