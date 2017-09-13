روسيا: سلسلة بلاغات مجهولة تزعم وجود متفجرات في منشآت عامة

موسكو - (د ب أ):

تواجه عدة مدن روسية كبيرة منذ أيام سلسلة من بلاغات بوجود متفجرات في منشآت عامة.

وتلقت السلطات المعنية في روسيا، اليوم الأربعاء، نحو 20 اتصالا من مجهولين تحذر من وجود قنابل في هذه الأبنية.

وقال مسؤول روسي لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء 20 مبنى ونحو عشرة آلاف شخص بسبب التهديدات.

وفتشت السلطات العديد من مراكز التسوق وثلاث محطات قطارات و كلية طب، بحثا عن متفجرات تم الإبلاغ عنها من قبل مجهولين.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الآلاف من سكان مدينتي إيركوتسك وتشيتا في منطقة سيبريا اضطروا لمغادرة متاجر ومدارس، وغير ذلك من الأبنية العامة.

كما حدثت عمليات إخلاء مشابهة منذ، الأحد الماضي، في كاليننجراد وأرخانجلسك وريازان وأومسك وفلاديفوستوك، وغيرها من المدن الروسية الكبيرة.

وقال المسؤولون إنه لم يعثر على قنابل في أي مكان، وإن خلفية هذه التهديدات غير واضحة.

وقيل لوسائل إعلام محلية، في مدينتي بريانسك وتشيليابينسك، إن هذه البلاغات تتم في إطار تدريب للسلطات الأمنية.

ولكن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك حتى الآن.

وتذهب ترجيحات أخرى في الصحافة إلى أن ما يحدث هو نتيجة التعرض لعملية قرصنة، حيث قالت صحيفة كومسومولسكايا برافدا، المقربة من الكرملين، إن قراصنة أوكرانيين وراء هذه العملية.