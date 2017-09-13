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بالصور.. تشييع جثمان المجند "محمد عوض" بمسقط رأسه بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان المجند "محمد عوض" بمسقط رأسه بكفر الشيخ

05:49 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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بالصور- ابن الشهيد الصباغ يُبكي الحاضرين أثناء تشييع جنازته

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بالصور- ابن الشهيد الصباغ يُبكي الحاضرين أثناء تشييع جنازته

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، شيّع الآلاف من أهالي قرية إبراهيم الدسوقي التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، والقرى المجاورة، جثمان الشهيد "محمد عوض عبد الفتاح السيد عيد" 20 عامًا، المجند بقوات الأمن المركزي، بمديرية أمن شمال سيناء، والذى استشهد في عملية إرهابية على الطريق الدولي بالعريش، أول أمس الإثنين.

تقدم الجنازة، اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عماد أبو النور مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والعميد عبد الحميد بركات مأمور مركز شرطة مطوبس، وعدد من قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

ووصل جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم ، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على روحه، بالمسجد الكبير بقرية إبراهيم الدسوقي، بمدخل القرية، ليشيع الأهالي جنازته، وسط هتافات منددة بالإرهاب، أطلقها المشيعون، خلال الجنازة، ليوارى جثمان الشهيد الثرى، بمقابر أسرته.

وكان الشهيد "محمد عوض عبد الفتاح السيد عيد"، 20 عامًا، استشهد، ضمن ضحايا، العملية الإرهابية التي وقعت أول أمس الإثنين، في كمين نصبته عناصر إرهابية، على الطريق الدولي بالعريش، استهدف سيارات من الشرطة، تقل عددًا من الضباط والجنود بالأمن المركزي بمديرية أمن شمال سيناء، فيما باغتتهم العناصر الإرهابية بإطلاق النيران عليهم، ما أدى إلى استشهاد 18 شرطيًا، وإصابة نحو 6 آخرين.

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