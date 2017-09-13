«الوطنية للصحافة» تخاطب الإعلام الغربي للرد على تقرير «هيومن رايتس»

التحرير

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عقد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لقاءً صحفياً مع رؤساء تحرير الصحف القومية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية بعد ظهر اليوم؛ لبحث كيفية التعامل الصحفي مع تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي نشرته المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، الذي كان سلبياً بشكل متحيز.

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واتفق جبر، وفق بيان للهيئة، مع رؤساء التحرير على إعداد قائمة موسعة بالشخصيات والجهات الأجنبية بالمنابر الإعلامية ذات التأثير الدولي؛ لمخاطبتهم والتواصل معهم لتصحيح الأكاذيب والمغالطات التي نشرت بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلغاتهم حتى تصل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان بمصر بالشكل الصحيح.