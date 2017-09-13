بالصور.. مشروعات صرف صحي بقيمة 163 مليون يورو بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقع المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع داريو سكانابييكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي، اتفاقية لتمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، في 77 قرية، بقيمة 163 مليون يورو.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

كما وقعت نصر مذكرة تفاهم، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشروعات مستقبلية، مع البنك خلال الشهور المقبلة، من بينها دعم مشروع مصرف كتشنر بتمويل قيمته 209 مليون يورو، بمحافظة كفر الشيخ.

وكشف بيان صادر عن مركز الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن وزيرة الاستثمار، أوضحت أن اتفاق تمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، يدعمه عدد من شركاء التنمية بقيمة 163.5 مليون يورو، وهم بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 77 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 55 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية بقيمة 15 مليون يورو.

وتبين من بيان مركز الإعلام بكفر الشيخ، من خلال تصريحات الوزيرة، أن الهدف العام للمشروع، هو تحسين نوعية مياه الري، والجودة البيئية لنهر النيل، وبحيرة البرلس، والبحر المتوسط، مؤكدة أن المنطقة الاستثمارية بكفر الشيخ، من أهم المناطق التي حرص رئيس الجمهورية، على وضع البنية التحتية لها قبل نهاية هذا العام.