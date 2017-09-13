غدًا.. مستشفى 57357 يُكرم طلابه المتفوقين بالثانوية بحضور وزراء وشخصيات عامة

القاهرة - (مصراوي):

تقيم مستشفى57357، احتفالية كبرى لتكريم متفوقي الثانوية العامة من أبناء المستشفى، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يتم تكريم 45 طالبًا وطالبة من أبنائه المرضى الذين تفوقوا في المرحلة الثانوية.

وتقام الاحتفالية بمسرح المستشفى، في تمام الساعة الـ 11 صباحًا، وتم توجيه الدعوة لوزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من رؤساء الأكاديميات والنوادي ومنظمات المجتمع المدني.

كما تم توجيه الدعوة لعددٍ كبير من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال من منطلق مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع.

يذكر أن مستشفى 57357 هو أول مستشفى يضم مدرسة تعليمية مختلفة المراحل لمساعدة الطلاب المرضى على تحصيل الدروس ومواكبة زملائهم خلال فترة المرض، وهي مدرسة مصر الحديثة MSE، والتي قامت بتخريج 4726 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية منذ عام 2008 وحتى الآن.

وحصل المتفوقون من طلاب الـ"MSE" على منح دراسية بالجامعات الحكومية والخاصة، حيث قدمت الجامعة الكندية بالتجمع CIC خمس منح مجانية، فضلًا عن ثلاث منح مقدمة من الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI بالمعادي، ومنحتين من أكاديمية طيبة ومنحتين من الجامعة العربية المفتوحة.