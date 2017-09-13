"الوطنية للصحافة" تجتمع برؤساء تحرير الإصدارات الأجنبية للرد على تقرير "هيومن رايتس"

كتبت - هاجر حسني:

عقد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لقاءً صحفيًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء تحرير الصحف القومية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك لبحث كيفية التعامل الصحفي من خلال تلك الصحف مع تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".

ووقال بيان الهيئة، إنه تم الاتفاق مع رؤساء التحرير على إعداد قائمة موسعة بالشخصيات والجهات الأجنبية والمنابر الإعلامية ذات التأثير الدولي لمخاطبتهم والتواصل معهم لتصحيح الأكاذيب والمغالطات التي نشرت بتقرير المنظمة الأمريكية، بلغاتهم حتى تصل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان بمصر بالشكل الصحيح.

حضر الاجتماع عبد الله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود سليمان علم الدين، عضو الهيئة.