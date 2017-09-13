أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الوطنية للصحافة" تجتمع برؤساء تحرير الإصدارات الأجنبية للرد على تقرير "هيومن رايتس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الوطنية للصحافة" تجتمع برؤساء تحرير الإصدارات الأجنبية للرد على تقرير "هيومن رايتس"

05:26 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الوطنية للصحافة

كتبت - هاجر حسني:

عقد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لقاءً صحفيًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء تحرير الصحف القومية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك لبحث كيفية التعامل الصحفي من خلال تلك الصحف مع تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".

ووقال بيان الهيئة، إنه تم الاتفاق مع رؤساء التحرير على إعداد قائمة موسعة بالشخصيات والجهات الأجنبية والمنابر الإعلامية ذات التأثير الدولي لمخاطبتهم والتواصل معهم لتصحيح الأكاذيب والمغالطات التي نشرت بتقرير المنظمة الأمريكية، بلغاتهم حتى تصل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان بمصر بالشكل الصحيح.

حضر الاجتماع عبد الله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود سليمان علم الدين، عضو الهيئة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف ردت على اتهامات "هيومن رايتس" بشأن وجود تعذيب في السجون؟

    أخبار

  • مذكرة لـ"النواب" لتقديم شكوى رسمية ضد "هيومن رايتس"

    أخبار

  • ضياء رشوان: تقرير "رايتس ووتش" معلوماته خاطئة ويهدف إلى التشهير بحكم

    أخبار

  • لجنة الدفاع بالبرلمان: "هيومن رايتس" تتلقى 98 مليون دولار من الكيان

    أخبار

إعلان

60e31cb53f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية