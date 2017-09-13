مجلس الوزراء يستعرض تقريرا للنهوض بالتعليم وفق رؤية "مصر 2030"

القاهرة – أ ش أ:

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريرا بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا الإطار في ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة ذات برنامج زمني محدد للتوسع في نماذج المدارس الجديدة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي وتنمية مهاراتهم، موضحاً أن العام الدراسي الجديد سيشهد توسعاً في مدارس النيل في مختلف المحافظات وزيادة عددها إلى نحو 8 مدارس، فضلاً عن توفير عدد من المواقع لإقامة فروع جديدة للمدارس المصرية اليابانية، حيث سيدخل الخدمة هذا العام 5 مدارس جديدة ومن المقرر أن تصل إلى 28 مدرسة بنهاية عام 2020