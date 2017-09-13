هشام سليم: محمود الخطيب مختلف عن صالح سليم.. والأهلي فوق الجميع

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قال الفنان هشام سليم، نجل الراحل صالح سليم أسطورة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب نائب رئيس القلعة الحمراء السابق، مختلف عن والده، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي السابق، أمس الثلاثاء، رسميا ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

وتابع سليم: "مع احترامي لمحمود الخطيب، لكنه محتلف عن والدي صالح سليم، وكما علمني والدي حب الأهلي يجب أن أقول شيئا: صالح سليم كان يعمل لصالح الأعضاء والعاملين بالنادي الأهلي كما كان يعمل لصالح فريق الكرة للنادي الأهلي على قدر إمكانات النادي وكانت خزنية النادي بها رصيد".

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وأضاف نجل الراحل صالح سليم: "أما بعده فكان رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة الذي كان الخطيب منهم يعملون لصالح فريق الكرة فقط، ولا يهمهم الأعضاء والعاملين، وخزينة الأهلي كانت خاوية بل مديونة، وقد أظهروا نياتهم بحصول السيد حسن حمدي على جائزة أحسن رئيس مجلس يحرز بطولات، وطبعًا ربنا يزيده".

وأتم هشام سليم: "هذا فارق أردت توضيحه، وللجمعية العمومية المحترمة اختيار الأفضل لصالح النادي الأهلي، بالتوفيق للجميع، لأن الأهلي فوق الجميع".

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