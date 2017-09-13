الداخلية: مقتل المتهم الرئيسي في الهجوم على كمين البدرشين خلال تبادل لإطلاق النار بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل المتهم الرئيسي في حادث استهدف القوة الأمنية المعينة بدائرة مركز البدرشين بالجيزة فى شهر يوليو الماضي، والذي أسفر عن استشهاد خمسة من رجال الشرطة؛ وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء القبض عليه بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية - في بيان رسمي صادر عنها، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الأربعاء - إنه فى إطار تواصل جهود الوزارة فى تحديد وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى ارتكاب حادث الهجوم المسلح الذى وقع فى 14 يوليو الماضي، واستهدف القوة الأمنية المعينة بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وأسفر عن استشهاد خمسة من رجال الشرطة، وما توصلت إليه المعلومات بشأن الحادث من انتماء العناصر الإرهابية المتورطة فى ارتكابه لإحدى البؤر التكفيرية، واتخاذها من وكرين كائنين بمنطقتي السادس من أكتوبر، وفيصل بالهرم، مكاناً لاختبائهم، ومداهمة الوكرين في 25 يوليو الماضي، والذى أسفر عن مصرع أربعة من تلك العناصر وضبط الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الحادث وكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.

وقد كشفت عمليات تتبع باقى عناصر البؤرة التكفيرية المتورطة فى ارتكاب الحادث، عن تحديد مكان اختباء المتهم الخامس والأخير، والذى يعد المنفذ الرئيسي للحادث، ويدعى عز عيد محمد مليجى، وشهرته "عز الأسود"، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وأشارت المعلومات إلى اتخاذه العديد من الوسائل التأمينية للتخفى؛ للحيلولة دون رصده، واستخدامه بطاقة رقم قومي خاصة بشخص آخر.

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم استهداف مكان اختباء المتهم المذكور، إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية حال استشعاره باقتراب القوات الأمنية، الأمر الذى أُضطر القوات للتعامل معه، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات، وتوالى النيابة التحقيق فى الواقعة.