أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"التعليم" تنفي افتتاح المدرسة اليابانية بالمنيا هذا العام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"التعليم" تنفي افتتاح المدرسة اليابانية بالمنيا هذا العام

05:10 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

كتبت - ياسمين محمد:
نفى اﻹعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن الانتهاء من المدرسة اليابانية بمحافظة المنيا.

وأكدت الدكتورة هبة رزق، معاون الوزير للتخطيط والمشروعات القومية، أنه لم يتم تسليم المدرسة حتى الآن، وجارٍ العمل بها؛ لتسليمها خلال العام الدراسى القادم 2018/2019، حيث إنها غير مدرجة في العام الدراسي الحالي 2017/2018

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم تُنظم ورشة عمل لإعداد الخطط التشغيلية للإدارات التعليمية

    أخبار

  • التعليم تحقق في واقعة استبدال علم إسرائيل بفلسطين بأحد الكتب الخارجية

    أخبار

  • تفاصيل استبدال علم إسرائيل بفلسطين في أحد الكتب الخارجية- صور

    أخبار

  • تدريب مديري إدارات التعليم الابتدائي بالمحافظات على استخدام بنك المعرفة

    أخبار

إعلان

9f0b555f73.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج