"التعليم" تنفي افتتاح المدرسة اليابانية بالمنيا هذا العام
"التعليم" تنفي افتتاح المدرسة اليابانية بالمنيا هذا العام
05:10 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
كتبت - ياسمين محمد:
نفى اﻹعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن الانتهاء من المدرسة اليابانية بمحافظة المنيا.
وأكدت الدكتورة هبة رزق، معاون الوزير للتخطيط والمشروعات القومية، أنه لم يتم تسليم المدرسة حتى الآن، وجارٍ العمل بها؛ لتسليمها خلال العام الدراسى القادم 2018/2019، حيث إنها غير مدرجة في العام الدراسي الحالي 2017/2018
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