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اختفاء أستاذ بمركز البحوث الزراعية في ظروف غامضة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

اختفاء أستاذ بمركز البحوث الزراعية في ظروف غامضة بالقليوبية

05:08 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

اختفاء أستاذ بمركز البحوث الزراعية في ظروف غامضة بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها، لكشف غموض واقعة اختفاء أستاذ بمركز البحوث الزراعية من أبناء قرية "أجهور الكبرى" مركز طوخ في ظروف غامضة منذ السبت الماضي وحتى الآن.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وتلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من الحاج "عبدالفتاح العايق"، باختفاء نجله الدكتور "مسعد عبدالتفاح العايق"، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية منذ السبت الماضي، وحتى الآن، دون الوصول لأي معلومات تدل على مكان تواجده.

كلف مدير الأمن العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريقًا بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة، وبدأت فرق البحث في فحص خط سير المختفي وعلاقاته وخلافاته، وسؤال كلًا من لهم علاقة به لتحديد تفاصيل الواقعة.

وناشدت أسرة الاستاذ المختفي أي شخص يتوصل إلى معلومات تقود لمكان تواجد نجلهم أو تساعد في العثور عليه الإدلاء بها لأجهزة الأمن والأسرة لسرعة كشف غموض الواقعة والعثور عليه في أقرب وقت ممكن.

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