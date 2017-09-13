رجل يكتشف حفل خطوبة زوجته بالشرقية.. "حيلة للطلاق"

الشرقية – فاطمة الديب:

"لا شرع ولا دين ولا أخلاق تقول إن في واحدة في الدنيا تتخطب وتحتفل بخطوبتها، وتسمح لنفسها تحط إيدها في إيد واحد غريب وهي لسة على ذمة جوزها علشان اختلاف بينهم".. بهذه الكلمات بدأ "حسن عبدالعال" سائق، مُقيم بقرية "قهبونة" التابعة لدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عقب تحريره محضر إثبات حالة، بتنظيم زوجته لحفل خطوبتها على أحد الأشخاص، رغم أنها لا تزال على ذمته.

وأوضح حسن لـ"مصراوي" أنه لم يمانع في قرار الطلاق، لكن "كل شيء بالأصول وبما يرضي ربنا، وهما بيعاندوا نفسهم مع إن كل حاجة كانت هتنتهي ودي، لكنهم اختاروا المحاكم وفرجة الناس علينا"، لافتًا إلى أن زوجته لم تراع أي عشرة بينهم، حيث وصل بها الأمر إلى أن تحتفل بخطوبتها وسط الناس "كأنها بتخطب لأول مرة.. زفة وموتيسكلات وعربيات وفرح وهي لسه على ذمتي".

وتابع: "يرضي مين الكلام دا.. سبق واتهمتني إني بددت منقولات الزوجية وبِعتٌ العفش، لكن الشرطة جت عاينت الحاجة واتأكدت من كذب كلامها، هي مش عاوزة تعيش بما يرضي الله، وكل اللي بتعمله دا هيتقلب عليها في الآخر.. ربنا ميرضاش باللي بيحصل دا".

وأشار الزوج، إلى أن زوجته مازالت على ذمته، وأن القضية بالمحكمة منذ عامًا، ولم تحكم لها بالطلاق نهائي حتى الآن، منوهًا بأن هناك جلسة استئناف في الدعوى المقامة بالطلاق يوم 6 ديسمبر المقبل.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "حسن.ع.ع" 29 عامًا، سائق مُعدات ثقلية، مُقيم بقرية "قهبونة" بالحسينية، يتهم زوجته "ر.إ.ح" 20 عامًا، بإقامة حفل خطوبة لها بالقرية.

وأوضح الزوج، أن المشكو في حقها لا زالت على ذمته، وأنه لم يُطلقها أو تحصل على حكم نهائي بالطلاق منه، لافتًا إلى أنهم متزوجين زواج تقليدي منذ عامين، وأن والدته هي من اختارتها زوجةً له.

وأضاف الزوج، أنه بعد شهرين من الزواج دبت الخلافات بينهما؛ بسبب رغبة الزوجة المتكررة في زيارة والدتها، منوهًا بأنه حاول أن يعيش معها بدون مشاكل، إلا أن والدها رفض وطالبه بالطلاق، فما كان منه إلا أن قام بإرسال عدد من أهل الخير له لكي يتم الطلاق وديًا، لكن والد الزوجة، رفض وقرر أن يتم الطلاق من خلال المحاكم.

وأشار المحضر رقم 4 / 355 أحوال قهبونة لسنة 2017، إلى أن الزوجة لم تحصل على حكم نهائي بالطلاق، حتى الآن، وأنها لا زالت على ذمتة الزوج، إلا أنها وافقت على خطوبتها من أحد شباب القرية، وأقامت حفل خطوبة كبير تسبب في إحراج الزوج.